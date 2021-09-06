Barbaroslar oyuncuları kimler, konusu ne? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi hangi dönemde geçiyor, kimin hayatını anlatıyor? Oyuncu kadrosu!

Barbaroslar dizisi 16 Eylül Perşembe günü TRT 1'de başlayacak. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler Barbaroslar oyuncuları kimler, konusu ne? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi hangi dönemde geçiyor, kimin hayatını anlatıyor? Oyuncu kadrosu! merak etti. Peki, Barbaroslar hangi dönemi anlatıyor? Osmanlı döneminde mi geçmektedir? Dizi hangi padişah döneminde geçiyor? İşte detaylar...

Heyecanla beklenen tarihi dizi Barbaroslar 16 Eylül Perşembe günü başlıyor. Dizi başlamasıyla birçok konu merak edildi. Peki, Barbaroslar oyuncuları kimler, konusu ne? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi hangi dönemde geçiyor, kimin hayatını anlatıyor? Barbaroslar hangi padişah döneminde geçmektedir? Dizi hakkında bilgiler nelerdir?

BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe 2021 tarihinde TRT 1'de başlayacaktır. Buna göre dizi her hafta Perşembe günleri TRT 1'de ekranlara gelecektir.

BARBAROSLAR HANGİ DÖNEMDE GEÇİYOR? KİMİN HAYATINI ANLATMAKTADIR?

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

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