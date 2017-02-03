Zorlu Enerji'den Osmangazi Elektrik Açıklaması

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'yi devralmalarına ilişkin, "Enerji alanındaki faaliyetlerimizi elektrik üretimi, satışı ve ticaretindeki yenilikçi hizmetlerimizle zenginleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Şubat itibarıyla Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin faaliyetlerini Zorlu Enerji Grubu üstlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak, Zorlu Enerji Grubu'nun çeyrek asırlık tecrübesini elektrik ticaretine taşımaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şirketin kalite ve yenilikçi uygulamalarını elektrik dağıtım ve satış hizmetlerine de taşıyacaklarını kaydetti.



Zorlu Enerji'nin deneyim ve uzmanlığını Osmangazi Elektrik ile buluşturmaktan çok memnun olduklarını ifade eden Ak, "Bugüne kadar hizmet kalitesi, sürdürülebilirlik anlayışı ve uygulamadaki tecrübesiyle fark yaratan Zorlu Grubu, üstlendiği tüm sorumluluklarda ve altına imza attığı tüm yatırımlarda olduğu gibi en iyisini sunma azmini elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde de ortaya koyacak. Enerji alanındaki faaliyetlerimizi elektrik üretimi, satışı ve ticaretindeki yenilikçi hizmetlerimizle zenginleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu da elektrik dağıtımı ve ticareti ile doğalgaz dağıtımı ve ticareti dahil olmak üzere verimli ve sürdürülebilir olan alanlara yatırım yapmaya gelecek yıllarda da devam edeceklerini bildirdi.



Zorlu Enerji Grubu, söz konusu devralma ile Eskişehir, Bilecik, Uşak, Afyon ve Kütahya'yı içine alan ve ülkedeki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü gerçekleştiren dağıtım bölgesinde 1,5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunacak.