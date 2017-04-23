Zonguldak'taki midibüs kazasında kamyonet sürücüsünün sorgusu sürüyor

- AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; "Zonguldak ve ülkemizin başı sağ olsun"



Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Vedat Kılıç

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü Ali Kaman'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da Ereğli Devlet Hastanesi'n gelerek bilgi aldı.

Yaşanan kazada Zonguldak ve Türkiye'ye baş sağlığı dileyen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, "Gerçekten çok elim bir kaza. Maalesef 10 cenazemiz var. 18 yaralımız var. Buna bir kişi daha eklendi. Kendi gayretiyle otobüsten evine giden bir vatandaşımız var. O vatandaşımız da hastaneye getiriliyor. Her ihtimale karşı müşaehade altında kalacak. Olay şöyle gelişiyor. Hepinizin bildiği gibi İstanbul'da çok sayıda hemşehrimiz var. Çeşitli ilçelerde ikamet ediyorlar. Pendik ilçesinde ikamet eden Esenköylü vatandaşlarımız var. Cenaze için özel otobüs tutuyorlar. Otobüsle beraber köye gelip cenazeye katılıyorlar. Defin sonrası dönüşe geçiyorlar. Dönüş esnasında binmiş oldukları midibüs, karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet geliyor. Şoför ona çarpmamak için midibüsü ters istikamete doğru hareket ettirirken o arada kapalı kasa kamyonetin çarpma etkisiyle otobüs şarampole yuvarlanıyor. Bunun sonucu 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 19 yaralımız var. Yaralılarımızdan büyük bir kısmının hayati tehlikesi yok. Ama bir kısmının hayati tehlikesi mevcut. Yaralılarımız çeşitli hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün devlet erkanı burada. Otopsiler yapılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın otopsi işlemleri sonrasında belediyemizin gasilhanesine gönderiyorlar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri köylerine gönderilecek. Eğer bir aksilik olmazsa yarın öğlen namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Bu kazayı haber alır almaz patpat tabir ettiğimiz tarım aracıyla gelen 9 vatandaşımız da kaza geçiriyor. Ama onların yaraları hafif. Herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmuyor. Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı bir arkadaşımız yaralı. Öte yandan kapalı kasa kamyonetin şoförü jandarma tarafından gözaltına alınmış" ifadelerine yer verdi.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, hastane morgundaki otopsi işlemleri de devam ediyor. Öte yandan kazaya karıştığı iddia edilen kamyonet sürücüsü Ali Kaman'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor. Kaman'ın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerden bazılarının karı-koca çift oldukları öğrenildi.