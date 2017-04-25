Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.



Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile güneybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 15



İstanbul: Az bulutlu 17



İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22



Adana: Az bulutlu 26



Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 23



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12



Erzurum: Az bulutlu 9



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19



(İHA)