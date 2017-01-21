Yurtta Asayiş

Gaziantep'te aracında 61 kilogram esrarla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 6. kilometresinde bir kamyoneti durdurdu.



Araçtaki aramada, cam taşıma kabininin altına gizlenmiş 61 kilogram esrar bulundu. Şoförün üst aramasında ise M.A.K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.



Gerçek adının H.E. olduğu belirlenen şoförün, "kasten adam öldürme" suçundan arandığı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan zanlı, "kasten adam öldürme" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Galeriden otomobil hırsızlığı



Gaziantep'te, galeride sergilenen 2 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen zanlılarca çalındı.



Merkez Şehitkamil ilçesindeki Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan bir iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen zanlılar, yazıhanenin tuvalet penceresinin demir korkuluklarını kırarak girdi.



Zanlılar, galeride sergilenen 34 EB 994 ve 51 ES 570 plakalı otomobilleri, yazıhaneden aldıkları anahtarlarla çalıştırarak kaçtı.



İş yeri sahibi Ahmet Türkban, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine geldiğinde otomobillerin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdiğini söyledi.



Çalınan otomobillerin 120 bin lira değerinde olduğunu ve ekiplerin iş yerinden parmak izi aldıklarını belirten Türkban, zanlıların bir an önce yakalanmasını istedi.



"Dur" ihtarına uymayan araçta esrar bulundu



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobilde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.



Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli yol kontrol ve arama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.



"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, jandarma ekibinin takibi sonucu bir süre sonra durduruldu.



Otomobildeki bir İngiliz 2 kişi gözaltına alındı.



Araçtaki aramada, bagajda naylon poşete sarılı 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.