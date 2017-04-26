Yunusemreli Güreşçiler Antalya Yolcusu

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 12-13 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Gruplar Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 19-20 Mayıs tarihinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.



Manisa Atatürk Spor Salonu'nda 25 ilden 309 sporcunun katılımıyla Güreş Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Yunusemre Belediyespor Güreş takımı sporcularından Emir Yılmaz 26 kilogramda, Yılmazcan Aycan ise 42 kilogramda altın madalya kazandı. Yusuf Çakır 42 kilogramda, Ömer Yılmaz ise 32 kilogramda gümüş madalyanın sahibi olurken, Atakan Gül ise 90 kilogramda bronz madalya elde etti. Güreş Takım Hocası Ömer Rona, çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini vurguladı. Emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Rona, "Geçen yıl 35 kilogramda güreşen Yusuf Çakır, Gebze'de Türkiye üçüncüsü olarak bizleri mutlu etmişti. Bu yıl da talihsiz bir kaza sonucu sol el baş parmağını kırdı ve buna rağmen ikinci oldu. Önümüzdeki ay başarılı sporcularımızın Türkiye Şampiyonası'nda derece alarak Avrupa ve Balkan Şampiyonalarına gitmeye hak kazanacaklarına canı gönülden inanıyoruz. Çok çalışıyoruz. İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa gibi büyük iller ve Büyükşehir Belediyeleri ile mücadele ediyoruz. Sporcularını yenerek finale çıkıyoruz. Bu çocuklar daha 12-13 yaşlarında. Bunları yapmak kolay değil. Allah'ın yardımı ve belediyemizin destekleriyle emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Özellikle kulüp başkanımız Arif Alkan'a ve bizleri yalnız bırakmayan kulüp çalışanlarımız Ethem Salih Aytaş, Levent Holinar ve Gökmen Çambel kardeşime çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA