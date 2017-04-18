Yüksek Seçim Kurulunun, "Mühürsüz Oyların Geçerli Sayılması"Na İlişkin Kararının Gerekçesinde,...

Yüksek Seçim Kurulunun, "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının gerekçesinde, Anayasa'nın ilgili maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine atıf yapılarak, "Seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen, anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır." denildi.