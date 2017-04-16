Yüksek Seçim Kurulu Önünde Güvenlik Önlemi

ANAYASA değişikliği için yapılan referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ ve beraberindeki bir grup Yüksek Seçim Kurulu önüne geldi. Ümit Özdağ YSK önünde yaptığı açıklamada," Önce dürüst seçim istiyoruz, almış olduğu bu gün ortasında oyunun kurallarını değiştiren kararı kabul etmiyoruz. Ortada sandıkların yüzde 60'a yakın bir itiraz var. Bu itirazlar karara bağlanmadan kimse balkon konuşması yapmaz. Yarın bolkondan indirir halk çünkü, hukuk indirir. Sonucun manüpüle edilmesine evet demeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - Ankara