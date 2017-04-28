2010 yılında yitirdiğimiz değerli gazeteci ve yazar Yılmaz Akkılıç'ın düşünsel mirasına sahip çıkmak ve adını yaşatmak amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü, Bursa'nın tarihine ışık tutan yeni eserlerin tanıtılacağı törenle sahiplerini buluyor. Ödül töreninde araştırma kültürüne hayatı boyunca büyük önem veren Yılmaz Akkılıç da anılıyor. 28 NİSAN 2017 CUMA SAAT 19: 00 UĞUR MUMCU SAHNESİ



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi



Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2



Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır