Yıldırım: Terim Ya Milli Takımı Bıraksın Ya da Futbol Direktörlüğünü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

"TERİM GÖREVİ BIRAKSIN"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e de çağrıda bulundu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in şahsıyla ilgili herhangi bir problemim yoktu ama bu görevden ayrılmalıdır. Tek bir görevin başında olmalıdır. Ya milli takım teknik direktörlüğünü ya da futbol direktörlüğünü bıraksın. İkisi aynı anda olmaz. Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmez. Fakat Avrupa'daki gibi 5-10 yıllık planlamalar yapılmalıdır. Ben, bizim Müjdat Yetkiner'den rapor istedim. Şu anda çalışmalarımız olduğunu buradan söylüyorum. Rezerv takımlar kurulmalı." diye konuştu.