Yıl-Mek'ten Hat ve Tezhip Sergisi

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) öğrencilerinin düzenlediği hat ve tezhip sanatı kursu sergisi ilgi gördü.



Kent Meydanı AVM'deki sanat galerisinde açılan sergide, kursiyerlerin aldıkları eğitim sonucu hazırladıkları hat ve tezhip çalışmaları teşhir edildi. Yıldırım Belediyesi'ne kendilerine sunulan bu fırsattan dolayı teşekkür eden kursiyerler, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. YIL-MEK'te 2016 - 2017 eğitim öğretim döneminde işaret dilinden cam üflemeye, piyanodan, takı tasarım, hat, kazaz, bağlama, Osmanlıca, iğne oyasına kadar 80 farklı branşta 12 bin 670 kursiyer eğitim görüyor. 44 farklı noktada ücretsiz olarak verilen kurslardan herkes faydalanarak meslek sahibi olabiliyor. - BURSA