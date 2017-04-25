Yeni TOKİ Bölgesinde Sıcak Asfaltlama Başlıyor
Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde oluşturulan Yeni TOKİ bölgesindeki ana yolun sıcak asfaltla düzenlenmesine yönelik alt yapı çalışmalarına başlandı.
Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oluşturulan Yeni TOKİ bölgesindeki ana yolun sıcak asfaltla düzenlenmesine yönelik alt yapı çalışmalarına başlandı.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni TOKİ bölgesindeki 3. Etap' daki ana yolu, kilitli parke taşlarının sökümüne başlandı.
Yeni TOKİ bölgesinde toplam 2 kilometre uzunluğunda gerçekleştirilmesi planlanan sıcak asfaltlama uygulamasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - NEVŞEHİR