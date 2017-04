Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında Merak Edilen Tüm Bilgiler?





Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında Bilmeniz Gerekenler?



Autoshow 2017'de en dikkat çekici modellerinden biri hiç kuşkusuz OPEL'in yeni amiral gemisi INSIGNIA 2 yani Yeni OPEL Insignia Grand Sport modeli. Türkiye satış fiyatlarını ve motor seçenekleri konusundaki ayrıntılarını daha önce de meraklı okurlarımız için paylaşmıştım.



İstanbul Autoshow 2017 ile birlikte ülkemizde de yeni modelin üzerindeki sır perdesi kalkmış oldu. Merakla beklenen OPEL'in yeni amiral gemisinin tüm bilgilerini sizlerle bir kez daha ama çok daha detaylı paylaşmak istiyorum.



Yeni OPEL INSIGNIA GRAND SPORT HAKKINDA TÜM BİLGİLER

GENEL Bakış – Renkler





Öncelikle Renklerden başlayalım. Hangi Renk Seçenekleri Olacak? İşte Zengin Renk Seçeneği!



Kar Beyazı

Royal Mavi

Scarlet Kırmızı

Hakim Gri

Mineral Siyah

Safir Mavi

Saten Gri

Kozmik Gri

Manyetik Gri

Şarap Kırmızısı

Zümrüt Yeşili

Koyu Karamel

İnci Beyazı



Yeni Insignia Grand Sport Renkleri Galeri









GENEL Bakış – Jantlar





20, 18 ve 17 inçli Jant Seçenekleri ile karşımıza geliyor.



Jantlar Galeri









Genel Bakış – Dış Tasarım





ilk bakış etkileyen, Göz alıcı fastback tasarım, coupé tarzı özel hatlar ve detaylar. Yeni Insignia'da sportif görünüm, üstün aerodinamizm ile bir araya geliyor.



Genel Bakış – İç Tasarım





Birinci sınıf işçilik. Ergonomi konusunda farklı tıp alanlarında uzmanlardan oluşan Sağlıklı Sırtlar Kampanyası (AGR) tarafından onaylanan ergonomik spor koltuklar1 da dahil olmak üzere konforlu lüks detaylar. Ortam aydınlatması ile aydınlık ve ferah bir his.



AGR sürücü koltuğu Excellence modelinde standart. AGR onaylı ergonomik spor deri koltuklar, Excellence ve Elite modellerinde opsiyonel.

Excellence ve Elite modellerinde ortam aydınlatması kapı içlerinde ve orta konsoldadır.



Genel Bakış – Çok Yönlülük ve Saklama





Geniş bacak mesafesine rağmen Grand Sport, 490 litrelik bagaj hacmine sahiptir. Arka koltukları katladığınızda 1450 litrelik bir bagaj hacmi elde edebilirsiniz.



Genel Bakış – Sonroof





GÜNEŞ VE TEMİZ HAVA.

Sunroof, iç kabinin doğal ışık ile dolmasını sağlar. Özel deflektörü sayesinde içeri rüzgar almaz.



Excellence ve Elite modelleri için opsiyonel.



Yenilikler – INTELLILUX LED® MATRIX FARLAR.





Uzun hüzmede göz kamaştırmayan IntelliLUX LED® Matrix ön farlar1, diğer araçların etrafını otomatik bir şekilde karartarak yolun kalanını 400 metreye kadar oldukça parlak bir şekilde aydınlatır.



Diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmaz.

Gece sürüşü daha güvenlidir ve daha konforludur.

Viraj aydınlatması ile karanlık noktaların önüne geçilir. 40-70 km/s hızlar arasında aktiftir.



IntelliLux LED® Matrix ön farlar Excellence ve Elite modellerinde standart. Sistem devrede olduğunda, 50 km/s hızın üzerinde farlar uzun huzmeye geçer. 35 km/s'nin altındaki hızlarda farlar otomatik olarak kısa huzmeye geçer.



Yenilikler – Adaptif Hız Sabitleyici





GÜVENLİ SÜRÜŞ ALANINI KORUR.

Otomatik Takip Asistanı1, öndeki araçla aranızda belirlediğiniz bir mesafede kalmak için otomatik olarak gaz ve fren uygular. Tampon tampona kazaların önüne geçmenize yardımcı olur ve konforlu bir sürüş yapmanızı sağlar.



Otomatik sürücü asistanı sistemlerin zamanı geldi. Bu sistemler yolu tarayıp Insignia'yı bir güvenlik kalkanıyla çevreleyerek riskleri minimuma indirip güvenliği maksimuma çıkarır.



Opsiyonel. Opel sürücü asistanı sistemlerin amacı, sistem sınırları çerçevesinde sürücüyü desteklemektir. Sorumluluk sürücüye aittir.



Yenilikler – Head-Up Display





İLERİ TEKNOLOJİ SÜRÜCÜ ASİSTANLARI.



Opsiyonel Head-Up Display gözlerinizi yoldan ayırmayın diye anahtar bilgileri ön cama yansıtır. Gösterilen bilgiler arasında seyir hızı, navigasyon yönlendirmeleri ve tehlike uyarıları bulunur.



Yenilikler – Gelişmiş Park Pilotu





AKAN TRAFİK UYARI SİSTEMİ.



Opsiyonel Akan Trafik Uyarı Sistemi park alanından geri geri çıkarken veya geri manevralarda yaklaşan araçlara dair sizi uyarır. Görünmez tehlikeler ile başa çıkmak artık daha kolay.



Yenilikler – OPEL EYE





GELİŞMİŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ.

Opel'in güvenlik teknolojileri1 size aşağıdaki gibi özellikler sunar:



• Yaya tanıma özelliği ile Aktif Acil Frenleme Sistemi.

• Kör Nokta Uyarı Sistemi.

• Şerit koruma özelliği ile Şerit İhlali Uyarı Sistemi.



Standart Gelişmiş güvenlik sistemlerimiz hem kamera hem radar temellidir. Sürücünün her türlü tehlikeye karşı tetikte olmasını sağlar. Kılpayı atlatılan kazalardan, çarpışmalardan ve aşırı hız cezalarından kaçınmanıza yardımcı olur.



• Sürekli bir destek sunarak rahatlamanızı sağlar.

• Sürücü kontrolünde bir sürüş stili için mükemmel asistan sistemlerdir.

• Insignia'nızın kontrolü sizde kalır.



Yenilikler – ANAHTARSIZ GİRİŞ VE ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA





SİHİRLİ DOKUNUŞ.

Aracınıza binip gidin. Insignia'nın "Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi" tüm modellerde standarttır ve tek bir tuşa basarak motoru çalıştırmanızı sağlar.



Yenilikler – Navigasyon





INTELLILINK VE NAVİGASYON.

Sesli komut ile kontrol edebileceğiniz navigasyon sistemi NAVI 900 IntelliLink1 ile premium sınıf bir otomobilden beklediğiniz tüm akıllı bağlantılara sahip olabilirsiniz.



Dahili navigasyon sistemi ve Türkiye haritası

Apple CarPlay™2 ve Android Auto™3 desteği5

8" dokunmatik renkli ekran ve 8" renkli sürücü bilgi ekranı.

Sesli komut özelliği, gelen mesajları sesli dinleme ve cevaplama, USB üzerinden video oynatma.

Bluetooth® üzerinden kablosuz müzik dinleme ve video izleme özelliği4.



IntelliLink sistemlerine dair detaylı bilgi için:



1 Opsiyonel

2 iOS ve Apple Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı tescilli markasıdır.

3 Android, Google Inc. firmasının tescilli markasıdır.

4 Uyumluluk ve bazı işlevlerin çalışması cihazın modeline, ülkelere ve işletim sistemi sürümüne bağlıdır.

5 Android Auto ve Apple CarPlay, sadece belirli ülkelerde çalışmaktadır. Ülkenizde sunulup sunulmadığını kontrol etmek için:







Yenilikler – Bilgi ve Eğlence Sistemi





R 4.0 INTELLILINK İLE TELEFONUNUZDAN KOPMAYIN.

Her Yeni Insignia'da standart R 4.0 IntelliLink sistemi, akıllı telefonunuzun önemli işlevlerini 7″ dokunmatik renkli ekrana kolayca yansıtmanızı sağlar.



R 4.0 IntelliLink özellikleri arasında bulunanlar:



• Berrak ve çerçevesiz tasarım.

• Apple CarPlay™2 ve Android Auto™3 desteği4.

• Bluetooth® ile hands-free telefon görüşmesi.

• USB üzerinden fotoğraf ve video oynatma1.

• Bluetooth® üzerinden kablosuz müzik dinleme1.

• 7 hoparlör, 4x20W ses sistemi.



1 Uyumluluk ve bazı işlevlerin çalışması cihazın modeline, ülkelere ve işletim sistemi sürümüne bağlıdır.

2 iOS ve Apple Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı tescilli markasıdır.

3 Android, Google Inc. firmasının tescilli markasıdır.

4 Android Auto ve Apple CarPlay, sadece belirli ülkelerde çalışmaktadır. Ülkenizde sunulup sunulmadığını kontrol etmek için:







Yenilikler – Kablosuz Şarj





KABLOSUZ ŞARJ.

Yanlış kabloyu mu aldınız? Neyse ki doğru otomobildesiniz! Insignia'nın kablosuz şarj etme özelliğiyle1 akıllı telefonlarınızı kablo kullanmadan şarj edebilirsiniz.



1 Excellence ve Elite ile standart. Kablosuz şarj özelliği akıllı telefonunuz için fazladan aksesuar gerektirebilir.



Yenilikler – BOSE Ses Sistemi





DAHA DOĞAL SESLER.

9 hoparlörlü Bose® Ses Sistemi1 sıra dışı bir akustik yelpazede çarpıcı bir ses kalitesini deneyimlemenizi sağlar.



Sürüş dinamikleri – Motor Seçenekleri





YENİ MOTORLAR.

YENİ ŞASİ.

YENİ HEYECAN.

Alman mühendislik ürünü Insignia'nın sürücüleri, mükemmelliği kovalayan bir performansı yaşar.



Yeni Insignia her konuda beklentileri aşmak için tasarlandı. Her şeyden öte, başarma duygusunu…



Yeni motorlar ile kusursuz bir sürüş deneyimi.

Gelişmiş ve verimli performans ile dinamik bir sürüş.



SİZİ İLERİYE TAŞIYACAK ALMAN MÜHENDİSLİĞİ ŞANZIMANLAR!



Seçim sizin. İster sportif 6 ileri manuel şanzıman, Sadece 2.0 CDTI ECOTEC® 210 HP dizel motor ile sunulan gelişmiş 8 ileri otomatik, Insignia sizi ileriye taşıyacak tüm teknolojilere sahip.



ADAPTİF 4×4.

Yeni 'Twinster' Adaptif 4×4 sistemi dar virajlarda daha dengeli ve daha pürüzsüz bir sürüş sağlar. Direksiyon tepkisi daha hassastır ve virajlarda sürprizleri önler.



'Twinster' Adaptif 4×4 Sistemi, rakiplerinin tutunamadığı yerde yolu kavrar.

Duruma göre motor torkunun tamamı arka tekerleklere gönderilir veya dört tekerlek arasında dağıtılır.

Sistem ön ve arka tekerlekler arasında torku dağıttığı gibi sol ve sağ tekerlekler arasında da dağıtabilir. Burada asıl önemli olan sürüş koşuluna göre gücü azaltmak değil en yüksek çekiş gücüne sahip tekerleğe güvenli bir şekilde güç vermektir. 1 2.0 CDTI ECOTEC® 210 HP dizel motor ile standart.



FLEXRIDE® SÜSPANSİYON



KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR SÜRÜŞ PERFORMANSI.

FlexRide®1 ile tek bir otomobilde 3 farklı otomobili deneyimleyebilirsiniz. Standard ayardan Tour veya Sport moduna geçerek Insignia'nızı uzun yolculuklarda daha da keyifli bir otomobile veya asfalta izini bırakan sportif bir makineye dönüştürebilirsiniz.



FlexRide® ile tek bir tuşa basarak, direksiyon tepkisi, gaz pedalı, otomatik şanzıman vites geçişleri ve çekiş kontrolü gibi çeşitli sistemlerin hassasiyetini yol koşullarına ve tercih ettiğiniz sürüş stiline göre değiştirebilirsiniz:



FlexRide® amortisörleri saniyede 500 defa ayarlar.

Sensörler yol yüzeyini ve aracın hareketini gözlemler.

Sport modu dinamik bir sürüş için yol tutuşu geliştirir.

Tour modu süspansiyonları yumuşatarak daha rahat bir sürüş sağlar.

Standard modu ise sürüş stilinize sürekli olarak adapte olur.



1.5 LİTRE 165 BEYGİR YENİ MOTOR





Ülkemizde en çok tercih edilen 1.6 lt. dizel otomatik seçeneği yanı sıra, bu modelimizle birlikte ilk defa sunacağımız, bir önceki benzinli modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimine sahip 1.5 lt. 165 beygirlik motorumuz da cazip bir seçenek olarak öne çıkacak.



EMİSYON



TAVİZ YOK. SIR YOK.

Yeni Insignia'nın gerçeği yansıtan yakıt tüketimi ve emisyon rakamlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.



Detaylı bilgi için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yeni Yakıt Tüketim Değerleri



Konfor – Ergonomik Koltuklar





ERGONOMİK KOLTUKLAR. SIRTINIZ İÇİN EN İYİSİ.

Ergonomik onaylı ön koltuklar, sürücülerin ve ön yolcuların sırt ağrılarını önlemeye yardımcı olur. Rahat bir şekilde yola odaklanmalarını sağlar.



Ergonomi konusunda uzmanlardan oluşan Sağlıklı Sırtlar Kampanyası (AGR) tarafından onaylanan ergonomik spor koltuklar1 ile sırtınıza iyi bakın:



Almanya'da ergonomik olarak onaylanmıştır.

Bacak minderi uzatması ile koltuğu tam olarak bacak uzunluğunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Soğutma ve ısıtma özelliklerine sahiptir.



Deri koltuklar ile premium sınıf bir sürücü koltuğu da tercih edebilirsiniz:



Masaj ve hafıza özelliği.

18-yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu.



Konfor – Ortam Aydınlatması





ORTAM AYDINLATMASI.

Kapılarda ve orta konsolda ortam aydınlatması1 iç kabini hoş bir şekilde aydınlatarak ev havası oluşmasına yardımcı olur. 1 Excellence ve Elite modellerinde standart.



Konfor – Katlanabilir Arka Koltuklar





TEK DOKUNUŞLA KATLAMA.

Her türlü yolcu ve eşyaları için ideal. 60/40 veya 40/20/40 katlanabilir arka koltuklar ile Insignia işinizi kolaylaştırmayı bekliyor.



Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında Kısa Kısa

Yeni Insignia Grand Sport 2017 Türkiye Satış Fiyatı Ne olacak?





Yeni Insignia Grand Sport Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?



Opel'in amiral gemisi Insignia'nın 2017 modelleri henüz Türkiye'de satış çıkmadı. Merakla beklenen modelin Almanya'da koltuk testleri yapıldı merak edenler izleyebilir.



8 ileri Vites!





Yeni Insignia Grand Sport, yeni sekiz ileri otomatik vitesi ile sürücüsünün bu özellikten en üst seviyede faydalanmasını sağlıyor.



Ayrıca, Yeni Insignia Grand Sport sürüşü daha güvenli, daha rahat ve daha konforlu kılan birçok üstün teknolojiyi de içerisinde barındırıyor. Astra'nın beğeni ile karşılanan Sürüşe Duyarlı LED Matrix ön far sistemini daha da geliştiren Opel mühendisleri, Yeni Insignia için ikinci nesil IntelliLux LED® Matrix farları ortaya çıkardılar. Yeni farlar daha hızlı, daha keskin ve daha güçlü. Uzun farları ise 400 metreye kadar ulaşabiliyor. Direksiyona ufak müdahalelerde bulunan Şerit Takip Sistemi, kritik bilgileri ön cama yansıtan yeni Head-up-Display Sistemi, 360 derece kamerası gibi teknolojiler, AGR sertifikalı premium koltuklar, ön ve arka koltuk ısıtması ve ısıtmalı ön cam gibi konfor özellikleri ile birleşiyor. Elbette son nesil bilgi-eğlence sistemi IntelliLink ile Yeni Insignia sürücüsüne çarpıcı bağlantı imkanları da sunuyor.



Yeni Insignia Grand Sport Tasarımı





Yeni modelimiz hafif, çevik ve keyifli. Tasarımcılarımız bu modelimize üst sınıf araçlarla başa baş durabilecek zarafet ve atletizmi kazandırdılar, fiyatı ise rakiplerini kıskandıracak seviyede olacak.



Yeni model, 2017'de pazara sunulduğunda son nesil turbo motorlar ve şanzımanlar ile gelecek. Sürtünmesi azaltılmış, verimli sekiz ileri yeni otomatik vites öne çıkanlar arasında. Öncelikle sadece dört çeker sistemlerle birlikte sunulacak bu yeni vites, sınıfında lider vites değiştirme konforu sunacak.



Opel'den bekleneceği üzere, eğlence ve bağlantı seçenekleri Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu IntelliLink sistemleri ile sağlanıyor. Önceki modellerde olduğu gibi akıllı telefonlar otomobilin bilgi-eğlence sistemine sorunsuz bağlanırken, artık kablosuz olarak şarj da edilebilecek.



Head-up-Display: Hız, trafik işaretleri, hız sınırlayıcısının ayarlı hızı ve navigasyon yönlendirmesi sürücünün gözü önüne, direkt olarak ön cama yansıtılıyor. Böylece sürücünün gözlerinin sürekli yolda kalması sağlanıyor.

360 derece kamera: Aracın dört yanında bulunan kameralar 360 derece kuşbakışı görüntü sağlıyor ve park manevralarını kolaylaştırıyor.

Adaptif Cruise Control (ACC): Önde seyreden otomobil ile mesafeyi ölçüp hızı ayarlıyor. Eğer mesafe ani bir şekilde azalırsa ACC otomatik acil durum freni yapıyor.

Şerit takip özelliğine sahip Şerit İhlali Uyarı Sistemi: Direksiyona ufak müdahalelerde bulunuyor; gerekirse alarm ile sürücüyü uyararak istemsiz şerit dışına çıkışları engelliyor.

Akan Trafik Uyarısı: Sistem arka tampondaki sensörleri kullanarak; 20 metreye kadar aracın 90 derecelik alanında sağ ve soldan gelen araçlar için sürücüyü uyarıyor. Bu kapalı bir alandan geri vitesle çıkarken sürücüye çok yardımcı olacak bir özellik.

Tamamıyla yenilenmiş büyüleyici iç ve dış tasarımı

Yeni Astra'da olduğu gibi karoserinde kullanılan hafif materyaller ve geliştirilmiş mühendislik çözümleri sayesinde mevcut Insignia'dan 175 kg'a kadar hafifleyen yapısı,

Yeni nesil geliştirilmiş IntelliLux LED® farları

Opel araçlarında ilk kez müşterilerimizin kullanımına sunulacak olan Head-up Display ve 360 derece kamera sistemi gibi birçok yeni teknolojik özellikleri

Yepyeni motor ve şanzıman kombinasyonları

Maksimum konfor ve sürüş keyfi



Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında – Geneva Motor Show 2017



Yeni Insignia Grand Sport Türkiye Satış Fiyatı 118 BİN LİRADAN BAŞLIYOR…



1 Benzinli 2 Dizel Motor Seçeneği ile Satışa Sunulacak!

Haziran sonu teslim edilmeye başlanacak yeni Insignia'da, 2.0 lt. 260 beygirlik benzinli motora sahip 4X4 versiyonu ise siparişle getirilecek.

Yeni 1. 5 lt.'lik 165 bg. gücündeki yeni motor şehir içi 7.0 l/100 km, şehir dışı 4.9 l/100 km, ortalama 5.7 l/100 km tüketim değeri sunuyor.

Ülkemizde çok tercih edilen 1.6 l 136 bg.'lik dizel motorun yeni Insignia'daki tüketim değerli ise şehir içi 5.1 l/100 km, şehir dışı 3.9 l/100 km, ortalama 4.3 l/100 km; 114 g/km CO2.



Yeni Insignia Grand Sport Donanım Paketleri





Design, Enjoy, Excellence ve Elite olmak üzere dört donanım paketi bulunan yeni Insignia'da görünüşü ve sunduğu sınırsız renk seçeneği gibi kişiselleştirme imkanları ile öne çıkacak Exclusive programı da ilk defa yeni Insignia ile Opel müşterilerine sunulacak.



Yeni Insignia Grand Sport Türkiye Satış Fiyatı





Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında – Ortalama 187 kilo hafifleyen ve Almanya, Frankfurt'ta üretilen yeni Insignia'nın Nisan 2017 itibariyle tavsiye edilen satış fiyatları;



1.5 l 165 bg. benzinli manuel Enjoy donanımla 118 bin 900 TL. olarak belirlendi.

1.6 l 136 bg. dizel otomatik Enjoy donanımlı araç ise 144 bin TL.'den satışa sunulacak.



KONFOR VE GÜVENLİK ZİRVESİ!





Türkiye Prömiyeri İstanbul Autoshow 2017'de yapılan yeni Insignia'da elektrikli ve hafızalı ön koltuklarda ısıtma, masaj özelliği, arka koltuk ısıtması, kapaksız yakıt doldurma, ısıtmalı öncam özellikleri ilk kez kullanıldı.



Ayrıca 400 metreye kadar aydınlatma sağlayan yeni nesil full LED IntelliLux LED matrix farların yanı sıra; Head-up Display ekranla, hız, trafik işaretleri, hız limitleyici ayar hızı ve navigasyon ön camda gösteriliyor. 360 derece kuşbakışı görüntü kamerası, otomatik acil fren, Adaptif Cruise Control, şerit takip ve Aktif Motor Kaputuna gibi bir çok özellik yeni Insignia ile tüketiciye sunuluyor.



Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında AutoShow 2017'de Neler Olacak?



Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında – Yeni Opel Insignia Grand Sport Hakkında Tüm Detaylar!



