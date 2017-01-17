Yeni Doğan Bebeği Dili Öldürüyordu! (+18)



Hindistan’da Aparajit Lodhi isimli yeni doğan bebek doktorların da annesinin de korkudan aklını alıyordu. İnanılmaz derecede büyük bir dil ile dünyaya gelen bebek az kalsın boğuluyordu.







Doğum boyunca her şey normaldi. Ta ki bebeği görene kadar… Önce doktorlar, ardından anne bebeğin dilini görünce şaşkına döndü. Doktorlar aileye bebeğin uzun süre yaşayamayacağını söyledi.







Dünyaya gelir gelmez boğulma tehlikesi geçiren Aparajit Lodhi doktorların yerinde müdehalesiyle kurtarıldı. Dili bebeğin rahat nefes almasını engelliyordu. Aynı zamanda gittikçe karnı acıkan Aparajit dili sebebiyle bir şey yiyip içemiyordu. Minik bebeği ağlaması neredeyse hiç durmuyordu. Talihsiz bebek bir nefes alma aparatıyla hayatta tutuluyordu.







Aparajit henüz dört günlük bir bebekken amelitaya alındı. Bebeğin dili operasyonla küçültüldü ve anne ile baba sonunda rahat bir nefes aldı. Ameliyatta sonra bebek ilk kez yutkunmayı başardı.







Bebeğin dilinin bu derece büyük olma sebebi ise tümör idi. Doktorlar 2 saat süren ameliyatla tümörü ortadan kaldırdı. Aparajit ise ağlamayı bırakıp ilk kez gülümsedi.