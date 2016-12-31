Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ne Kadar Oldu? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Zam

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne kadar oldu? Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine zam geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 15 lira 95 kuruş oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanısıra Osmangazi Köprüsüne de indirim geldi. Osmangazi Köprüsü ise 65 lira 65 kuruş oldu. Binlerce işçi ve mühendisin 24 saat aralıksız çalıştığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş köprüsüdür. Köprünün toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre. Köprü bu özelliği ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü kulelerinin boyu açısından da köprü yeni bir rekora imza atıyor.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine zam geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da Üçüncü Boğaz Köprüsü, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan kuzey tarafında inşa edilen köprü. İsmi dokuzuncu Osmanlı padişahı ve ilk Osmanlı halifesi I. Selim'e ithafen verilmiştir. Köprü güzergâhı, Avrupa Yakası'nda Sarıyer'in Garipçe mahallesi ile Anadolu Yakasında Beykoz'un Poyrazköy semtinde yer almaktadır.



Köprü 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre kule yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek, tüm köprü sınıflarında Fransa'da bulunan Millau Viyadüğü'nden sonra ikinci en yüksek kulesine sahip asma köprüsü ve 1.408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun, tüm asma köprüler arasında 9. en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsüdür. Köprünün temeli 29 Mayıs 2013'te atıldı. 27 ayda 8,5 milyar lira harcanarak inşa edilen köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 169 kilometrelik kısmı 27 Ağustos 2016'da trafiğe açıldı.