Yeşim Özsoy'un yazıp yönettiği "Yaşlı Çocuk" tiyatro oyunu, ocak ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
"İstanbul Tiyatro Festivali ve GalataPerform ortak prodüksiyonu olan "Yaşlı Çocuk", gerçeklerden yola çıkarak bir ütopya yaratma arzusunun ürünüdür."
Yaşlı Çocuk özünde dört "yaşlı çocuğu" konu edinir. Suriye'den kaçarken, Bodrum üzerinden Kanada'ya gitme çabası ölümle sonuçlanan ve cesedi Ege sahiline vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi, Gazze'deki Al-Shati kampındaki çocuk parkına düşen bombayla ölen 8 çocuk arasında olan 8 yaşındaki Jamal Salih I'lyan, Cizre'de çatışma sırasında evinin önünde kurşunlara maruz kalan ve sokağa çıkma yasağından dolayı cesedi derin dondurucuda saklanan 10 yaşındaki Cemile Çağırga ve Ankara'daki barış mitingi sırasındaki bombalamada babasıyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel Deniz Atılgan'ın hayatlarından yola çıkarak hayal edilmiş ve yazılmıştır.
Oyun; Aylan, Cemal, Cemile ve Veysel nezdinde farklı coğrafyalarda farklı sebeplerle öldürülmüş, hayatını kaybetmiş savaşa, şiddete ve haksızlığa maruz kalmış tüm çocuklara ithaf edilmiştir. Onlar oyunda tüm çocuklar için bir ütopyayı yaşarlar yani yaşarlar."
Yazan ve Yöneten: Yeşim Özsoy
Dramaturji: Ferdi Çetin
Yardımcı Yönetmen: Ahmet Sami Özbudak
Dekor&Kostüm Tasarımı: Başak Özdoğan
Ses&Müzik Tasarımı: Çağrı Beklen
Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan
Video Tasarımı: Melisa Önel
Fotoğraf: Furkan Günal
Afiş: Ethem Onur Bilgiç
Oyuncular
Deniz Akant ÇetinDeniz'in annesi Nezahat: Yeşim Özsoy
Cemile: Ceren Demirel
Cemile'nin eşi Serhat: Emre Yetim
Cemal: Bertan Dirikolu
Cemal'in eşi Victoria: Enginay Gültekin
Allen: Ümit Erlim ve Erdem KaynarcaA
llen'ın babası Abdullah (video): Metin Belgin
Yaşlı Çocuk
Yeşim Özsoy'un yazıp yönettiği "Yaşlı Çocuk" tiyatro oyunu, ocak ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Yeşim Özsoy'un yazıp yönettiği "Yaşlı Çocuk" tiyatro oyunu, ocak ayında Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.