Yargıtay Başkanı Havalimanında Güreş Develeri ile Karşılandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılacak Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Ankara'dan uçakla gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de bulunduğu heyet Kocaseyit Havalimanı'nda güreş develeri ile karşılandı.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılacak olan Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan uçak ile Edremit'te bulunan Koca Seyit Havalimanı'na gelen heyet, uçaktan indikten sonra ilginç bir sürpriz ile karşılaştı. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından havalimanına getirtilen güreş develeri dikkatleri çekti. Cumartesi günü Burhaniye ilçesinde yapılacak olan deve güreşleri için getirilen develer ile karşılanan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit VİP salonundan çıkarak develerin yanına gitti ve güreş develeri ile hatıra fotoğraflı çektirdi. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit daha sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile organizasyonun yapılacağı otele geçti. Koca Seyit Havalimanı VİP otoparkına alınan develer daha sonra yarın güreşecekleri Burhaniye ilçesine yolculuklarına devam ettiler. - BALIKESİR