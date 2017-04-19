Yargı, rüşvet alan hakimi affetmedi



İSTANBUL - İstanbul'da rüşvet alırken suçüstü yakalanan ağır ceza mahkemesi başkanı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. rüşvet alırken suçüstü yapıldı. Sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 100 bin TL rüşvet isteyen hakim H.A, paranın Pendik'te avukat olan S.B'nin bürosuna getirilmesini istedi. Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları F.İ., Pendik'teki avukatlık bürosuna getirdi. F.İ'nin binaya girmesinin ardından hakim H.A. da binaya girdi. 1.5 saat sonra F.İ. binadan ayrılırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek hakim H.A. ve avukat S.B'ye suçüstü yaparak gözaltına aldı.