Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

Ardahan'da yaralı olarak bulunan Puhu kuşu, tedavisi bitince doğaya salınacak.



Vatandaşlar tarafında Hanak ilçesinde doğada kanadı yaralı olarak bulunan Puhu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Doğa Koruma Şube Müdürü Temel Şimşek yaptığı açıklamada, "Baykuş ailesine mensup olan Puhu kuşu vatandaşlar tarafından doğada uçamaz halde bulunmuş ve şube müdürlüğümüz ekiplerine teslim edilmiştir. Veteriner kontrolünden geçen kuşun kanadında yara olduğu ve uzun bir tedavi gerekiyor. Bizde Puhu kuşunu Kars ili Kafkas Üniversitesinde Orman ve Su işleri Bakanlığınca yapılan Yaban hayatı tedavi ve rehabilitasyon merkezine tedavisi yapılmak üzere gönderildi." dedi.



Yaralı Puhu, Kars Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ve rehabilitasyondan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. - ARDAHAN