Caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği saksofoncu Anıl Şallıel liderliğinde kurulan What da Funk, her biri enstrümanının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Funk, caz ve soul klasiklerini kendilerine has aranjmanlarla yorumlayan grubun performansları yalnız kulağa değil göze de hitap ediyor. Ghetto İstanbul'da Ghettogether Party serisinde What da Funk'ın Feat ettiği isimler: Incognito, Count Basic ve Defunkt gibi grupların solistliğini de yapmış olan Kelli Sae, Evrim Özsuca, Ferhat Öz, Murat Aziret, Türkiye'nin en iyi vokalleri arasında gösterilen Gaye Biçer, Hepsi grubundan tanıdığınız Gülçin Ergül ve radyoların vazgeçilmez ismi Bay J.



Stevie Wonder'ın büyüdüğü zaman onun gibi olmak istediğini söylediği OMAR, Britanya 'neo soul' akımının babası sayılıyor. There's Nothing Like This, Be Thankful gibi hit'lerini What da Funk ile seslendirdi.



Neler Çalınır?



Roy Ayers



Omar



Satya Project İncognito



Tower Of Power Michael Jackson



Daft Punk



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ark Music & Gigs



Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F



Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 30: 00



Kategori : What da Funk



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır