Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Tuncay Kandemir, Hatice Özmen YıldızVakıfBank: Cansu Çetin, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Hatice Orge, Ayça Aykaç, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Hill)Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Melis Buse Kara, Cemre...

Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hatice Özmen Yıldız

VakıfBank: Cansu Çetin, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Hatice Orge, Ayça Aykaç, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Hill)

Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Melis Buse Kara, Cemre Janset Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş (Dilara Bağcı, Merve Elif Kapıkıran, Selen Kafadar Aşıcı)

Setler: 25-19, 25-15, 25-19

Süre: 78 dakika (27, 25, 26)

Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

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