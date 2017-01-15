Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hatice Özmen Yıldız
VakıfBank: Cansu Çetin, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Hatice Orge, Ayça Aykaç, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Hill)
Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Melis Buse Kara, Cemre Janset Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş (Dilara Bağcı, Merve Elif Kapıkıran, Selen Kafadar Aşıcı)
Setler: 25-19, 25-15, 25-19
Süre: 78 dakika (27, 25, 26)
Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
Salon: TVF BaşkentHakemler: Tuncay Kandemir, Hatice Özmen YıldızVakıfBank: Cansu Çetin, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Hatice Orge, Ayça Aykaç, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Hill)Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Melis Buse Kara, Cemre...
Salon: TVF Başkent
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads