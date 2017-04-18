'Vatanım Sensin'in Yeni Bölümünde İdam Sahnesi Herkesi Ekrana Kilitleyecek

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her kılığa girerek Cevdet'e büyük yardımları dokunan Yüzbaşı Yakup yakayı ele veriyor ve Kuvayiciler tarafından idam ediliyor.

SİLAHLAR ANADOLU'YA GİDİYOR

Geçen bölümde silahları Anadolu'ya gönderirken Yunanlılara yakalanacak diye büyük stres yaşayan Azize ve Cevdet bu bölümde rahat bir nefes alıyor. Silahlar Anadolu'ya gönderiliyor, direniş başlıyor.

YENİ BÖLÜMÜ 20 NİSAN PERŞEMBE

'Vatanım Sensin'in yeni bölümü 20 Nisan Perşembe günü izleyici ile buluşacak.