Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2" kapsamında Büyükağaç Mahallesi kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güveni için terör unsurlarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

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