Vali Aktaş'dan Müsiad'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesini ziyaret etti.



Geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurul ile yeniden başkan seçilen Ahmet Nur ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Vali Aktaş, hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur yeni Yönetim Kurulu üyelerini tanıtarak nazik ziyareti için Vali Mehmet Aktaş'a teşekkür etti. - KARABÜK