Uyuşturucuyu Yakan Eşini İhbar Etti

Mersin'de bir kadının, eşinin kendisini darbettiği ve evdeki uyuşturucuyu yaktığı yönündeki ihbarı üzerine ikamette yapılan aramada 620 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kadın, eşi F.K'nin kendisini darbedip, evdeki uyuşturucuyu yaktığı yönünde ihbarda bulundu.



Ekipler, ihbar üzerine ikamette yaptıkları aramada, 620 gram esrar ele geçirdi. Zanlı F.K. ve babası E.K. gözaltına alındı.



Öte yandan, Toroslar ilçesinde "dur" ikazına uymayarak yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan S.A'nın üzerinden bir miktar kokain, bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek, B.N'nin ikametindeki aramada da 4 kilo 483 gram esrar, bir kurusıkı tabanca, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.