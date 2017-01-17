Uyuşturucuyla Mücadelede Herkes Üzerine Düşen Görevi Yapmalı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, bütün ilgili kamu kurum ve kuruluşların, üniversitelerin birlikte topyekün bir bütün olarak uyuşturucu ile yeterince mücadele etmek zorunda olduklarını belirterek, "Bunu yaparken sadece kendimiz için değil geleceğimizi kurtarmak adına yapmalıyız" dedi.



Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu 2017 Ocak Ayı Toplantısında konuşan Vali Çelik, uyuşturucunun sadece kendilerinin ve ülkenin değil aslında bütün dünyanın başını ciddi derece ağrıtan, nesillerin geleceğini karartan bir sorun haline geldiğini anlattı. Sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinde uyuşturucunun büyük bir engel teşkil ettiğini aktaran Vali Çelik, gençlerin meşgul edecek faydalı işlerin konulması gerektiğine vurgu yaparak, "Bizim, gençlerin önüne ulaşabilecekleri daha faydalı olabilecekleri alanları oluşturmamız lazım. Hiç kimse uyuşturucu gibi bir hadiseden kendini soyutlamak gibi bir hakka sahip değil. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Bu herkes için geçerli birinci derecede kamu kurumlarımıza büyük görevler düşüyor. Uyuşturucuyla bir bütün olarak bütün ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz birlikte topyekün bir bütün olarak yeterince mücadele etmek zorundayız. Bunu yaparken sadece kendimiz için değil geleceğimizi kurtarmak adına yapmalıyız. Bizler çocuklarımıza güzel gelecek bırakmak adına bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.



Vali Çelik'in açılış konuşmasından sonra sırasıyla ilgili kurumlar yaptıkları çalışmaları sunumla anlattı. Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinden sonra toplantı sona erdi.



Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda, Vali Azmi Çelik başkanlığında gerçekleştirilen Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu 2017 Ocak Ayı Toplantısına; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uysal Ağaoğlu, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadri Demirel, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ESKİŞEHİR