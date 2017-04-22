Uşak'a Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren Uşak ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren Uşak ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 23 Nisan tarihine geçiş ile birlikte genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların havanın soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı açıklandı. Kar yağışının Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği söylenirken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği eklendi. - UŞAK