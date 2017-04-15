Ünlü Sunucu Seda Akgül'ün Derin Yırtmaçlı Elbisesinden İç Çamaşırı Gözüktü

"Kısmetse Olur" programıyla sunuculuk kariyerinde zirve yapan Seda Akgül, verdiği kilolar sonrası cesur kıyafetler giyinmeye başladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında derin yırtmaçlı elbisesiyle cesur bir seçim yaptı.

FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPATTI

Ünlü sunucu Seda Akgül'ün derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozdan iç çamaşırı gözüktü. Ancak Akgül, bu pozunu Instagram hesabından paylaşmaktan çekinmedi. Fotoğrafı yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Seda Akgül'ün o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com