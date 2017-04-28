ABD'de Dövülüp Uçaktan Atılan Yolcu, Tazminatı Alınca Davadan Vazgeçti
ABD'li havayolu şirketi United Airlines'ın fazla bilet sattığı için uçaktan inmesini istediği, olumsuz cevap alınca da güvenlik görevlilerine dövdürüp uçaktan attığı yolcu "miktarı açıklanmayan" bir tazminat karşılığı davadan vazgeçti.
ABD'de havayolu tarihine geçen skandal, tatlıya bağlandı. United Airlines'ın imajının yerle bir olmasına yol açan olayda çifte bilet satılan bir yolcu, uçaktan inmeyi reddedince dövülerek uçaktan atılmıştı.
Olayın ardından günler süren pazarlıklar sonucu tarafların barışçıl anlaşmaya vardığı bildirildi.
Dayak yiyen yolcu David Dao'nun avukatları, United Airlines ile anlaşmaya vardıklarını ve mahkemeye gitmeyeceklerini açıkladı.
SÜRÜKLENEREK UÇAKTAN ATILMIŞTI
Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dao, fazla bilet satılan uçaktan inmek istemeyince koridorda sürüklenerek ve darp edilerek uçaktan zorla çıkarılmıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada olay yaratmış, United Airlines'ın imajı büyük darbe almıştı.
ŞİRKETE DAVA AÇMAKTAN VAZGEÇTİ
İki dişini kaybeden ve burnu kırılan Dao, anlaşma sağlanması üzerine şirkete dava açmaktan vazgeçti. Avukatları, United Airlines'ın Dao'ya ödeyeceği tazminat bedelini gizli tuttu.