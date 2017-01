Uluslararası Fashionist Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı Başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Fashionist Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.



Patika Fuar AŞ. ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliğiyle düzenlenen fuarın açılışı, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Salonu'nda yapıldı.



Açılışta konuşan Patika Fuar AŞ. Genel Müdürü Didem Cılga, Fashionist'in özgün, dünya trendleriyle kendisinde var olan değerleri harmanlayan çok önemli bir marka haline geldiğini söyledi.



Fashionist'in dünyadaki büyük ve önemli fuarlar arasında yerini aldığını belirten Cılga, "Tekstil ve moda dünyası adına Fashionist özellikle bu dönemde çok daha fazla önem arz ediyor. Tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunlar, pek çok sektörü olduğu gibi tekstil sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Biz bu süreçte kendimize, sektörümüze, üretici firmalarımıza ve ülkemize olan inancımızla daha çok çalışarak, kaybettiğimiz pazarlar yerine yeni pazarlardan alıcılar getirmeyi hedefledik." diye konuştu.



Cılga, dünyanın değişik bölgelerine giden ekiplerin Fashionist'i anlattığını aktararak, şöyle devam etti:



"Türkiye'ye alım heyetleri getirilmesi için 4 bölge, 35 ülke, 71 şehirde saha çalışmaları yapıldı. Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Kafkasya ve Kuzey Afrika'da zincir ve toptan mağazalarla ekiplerimiz birebir görüşmeler sağladı. Her şeye rağmen yılmadan çalışmaya devam ettik ve katılımcılarımıza yeni pazarlarda, yeni satış kanalları oluşturmak için çabaladık. 3 gün sürecek Fashionist boyunca, üretici firmalarımız yeni koleksiyonlarını Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen alıcılarla buluşturacak. Ekonomi Bakanlığı ve İTKİB'in de verdiği destekle, bu süreçte hem üretici firmalar hem de bizler inançla çalıştık. Katılımcı firmalarımız, yeni koleksiyonlarını bu fuara yetiştirebilmek için yoğun bir çaba harcadı. Aylardır süren ve bugün nihayet heyecanla kapılarını açtığımız Fashionist için, herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığına inanıyorum."



"Olumlu sinyaller gelmeye başladı"



OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Karataş ise Fashionist'in farklı millet ve farklı kesimlerden insanları, ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirdiğini söyledi.



Dünyada küresel ölçekte büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mevcut küresel sistem, gerek ekonomik olarak, gerekse politik olarak hiçbir ülkeye tek başına hareket etme hakkı tanımıyor. Öyle girift yapının içindeyiz ki sınırlarımız dışında olan tüm gelişmeler, artık bizi yakından ilgilendiriyor. Bir de iştigal konusu bizim gibi ağırlıklı olarak dış ticaret olunca, sadece kendi ülkemizde olup bitenlerden değil, iş yaptığımız ülkelerde yaşananlardan da doğrudan etkileniyoruz."



Karataş, Fashionist gibi uluslararası nitelikte ticaret platformlarının devamlılığına daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Olaya sadece Türkiye açısından veya sadece ekonomik getiriler açısından da bakmıyorum. Bugün İstanbul'da, yarın Moskova'da, Tahran'da, Beyrut'ta, Bağdat'ta bu tür organizasyonların çoğalarak artması, mevcut programların aksamadan devam etmesi, bölgemizdeki istikrarın tekrar kazanılması ve yaşamın devamlılığını sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. 2017'ye girerken bölgedeki olumlu değişimin ilk sinyalleri gelmeye başladı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu bölge ülkelerinin, özellikle Suriye üzerinden geliştirilen ve gitgide gerilen dış politikalarında yumuşamaya gitmesi, bölgede yeni bir uzlaşma rüzgarı doğurmuştur. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu rüzgar güçlenecek ve bir süredir durgun suda bekleyen ticaret gemilerinin yelkenlerini doldurmaya başlayacaktır."



"Hep birlikte 'teröre inat ülkemiz için ihracat' diyoruz"



Türkiye'de yaşanan bazı olaylar nedeniyle dışarıda oluşan algının hazır giyim ve tekstil sektörünü de etkilediğini dile getiren Karataş, "Bu hain saldırıların amacı, içeride korku ve kargaşa yaratıp memleketin huzurunu bozarken, dışarıya da Türkiye'de insanların can güvenliğinin olmadığı mesajını vermek. Haliyle, dışarıdan ülkemize gelecek insanların kafasında güvenlik açısından büyük bir soru işareti oluştu. Oluşan bu algıyı kırmak için Türkiye İhracatçılar Meclisinin acilen harekete geçmesi, bu anlamda bizler açısından çok önemli bir gelişme. Uluslararası düzeyde kampanya yürütecek profesyonel bir ekiple yapılacak çalışmaların iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bu sene fuar takviminde de küçük bir değişiklik yapılarak, ilk kez İstanbul Moda Haftası ve The Core ile aynı hafta yapılması planlanmışken, son anda yaşanan üzücü olaylardan dolayı bu etkinlikler ertelenince moraller bozulmuş, kaygılar artmıştı. Ama işte biz buradayız ve hep birlikte 'teröre inat ülkemiz için ihracat' diyoruz. Yaşanan olumsuzlukların, mevcut ticari programları sekteye uğratmasına izin vermememiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.



Fuar, 19 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.