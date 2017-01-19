Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken Kütahya'da

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken ile Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Lokman Er'i kabul etti.



Ziyarette, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan Yazıcı, Personel Müdür Yardımcısı Ayşe Eken ile Kütahya Gümrük Müdür vekili Osman Erdoğan da hazır bulundu.



Ziyaretçileri makamında ağırlayan Vali Nayir, faaliyetler hakkında bilgiler aldı.(EFE) - KÜTAHYA