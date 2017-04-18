Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Yaşındaki Çocuk Öldü, 3 Yaralı

MARDİN'deki birliğinden izinli olarak memleketi Erzurum'a giden Uzman Çavuş 24 yaşındaki Ahmet Göktaş yönetimindeki otomobil, Bingöl'ün Genç İlçesi'nde uçuruma yuvarlandı. Kazada Ahlet Göktaş'ın 4 yaşındaki oğlu Bilal Göktaş öldü kendisi, eşi 22 yaşındaki Rukiye ve 8 aylık çocukları Bünyamin Göktaş yaralandı.



Mardin'in Midyat İlçesi'ndeki birliğinden izinli olarak, memleketi Erzurum'a giden Uzman Çavuş Ahmet Göktaş'ın kullandığı 06 ET 5963 plakalı otomobil, Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Tarlabaşı Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekibi, kazada yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Göktaş ile eşi ve çocuğunu ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Göktaş çiftinin çocukları Bilal Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



İlk müdahaleleri burada yapılan Ahmet, eşi Rukiye ve Bünyamin Göktaş, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralılardan anne Rukiye ve Bünyamin bebeğin hayati tehlikeyi atlatamadıkları, durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. - Bingöl