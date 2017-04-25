U19 Erkek Voleybol Milli Takımı, Finlandiya'yı 3-1'le Geçti

İSTANBUL-DHA Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Púchov'da, sTC Aréna'da oynadığı 1. Grup üçüncü karşılaşmasında, Finlandiya'yı 25-20, 25-22, 22-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Ümit Hızal, "Bir günlük araya daha moralli girmemiz için bu maçı kazanmak istiyorduk. Üçüncü set haricinde, neredeyse yapmak istediklerimizin tamamını sahaya yansıttık. Şimdi bir günlük arayı verimli değerlendirerek kalan karşılaşmalarımızı kazanıp, Macaristan'daki yarı finallere gitmek istiyoruz" dedi.



19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Kaptanı Onur Çukur ise, "Bugün sahada gerçekten istekli, inanan ve güzel oyun oynamaya çalışan bir takım vardı. Bu galibiyet, ara öncesi bizim için çok önemliydi. Şimdi kalan maçlarımıza konsantre olacağız. İnanıyoruz ki bundan sonra oynayacağımız tüm karşılaşmaları kazanarak yarı finallerde mücadele etme hakkı elde edeceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu.