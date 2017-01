Tzob Genel Başkanı Bayraktar Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar, Mersin'in afet olaylarından etkilenen ilçelerinde sigorta prim borçlarını, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26 Aralık'a kadar ertelediklerini bildirdi.



Bayraktar, yaptığı açıklamada, Mersin'in afet yaşanan ilçelerinde 14-15 Aralık 2016'da fırtına, 22 Aralık 2016'da kar yağışı ve 29 Aralık 2016'da meydana gelen şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını afet olaylarının çiftçilerin tarımsal ürünlerinde ve seralarında büyük hasara neden olduğunu anımsatarak, "14 Aralık 2016'dan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2016 yılı aralık, 2017 yılı ocak ve şubat aylarına ait prim borçlarını ve 14 Aralık 2016-31 Mart 2017 dönemine denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme kapsamındaki taksitleri, gecikme zammı ve gecikme cezası uygulamadan 26 Aralık 2017'ye kadar erteledik." ifadelerini kullandı.



Söz konusu afetlerden zarar gören çiftçilerinin, bu imkandan yararlanmaları için yükümlülükleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeleri, 28 Nisan'a kadar SGK'ya vermeleri gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, ziraat odalarından alınan bilgiye göre Mersin'deki toplam zararın 175 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.



Bayraktar, ocak ayında da afetlerin sürdüğünü, Mersin'de fırtına, İzmir, Burdur ve Sakarya başta olmak üzere diğer illerde de seralarda ve tesislerde aşırı kar yağışı kaynaklı çatı çökmeleri nedeniyle afet zararları oluştuğuna işaret ederek, tüm zararların dikkate alınmasını ve mağdur çiftçi bırakılmamasını istedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da Mersin'de sel felaketinden etkilenen esnafa ve çiftçiye destek olunmasını talep ederek, "Bu süreçte hem çiftçimize hem de esnafımıza bir nefes aldırmak için SGK primlerinde ve vergilerinde indirime gitmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.