Minibüs Şoförüne Sopayla Saldıranlar, Çok Geçmeden Yakalandı

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz gün minibüs şoförü S.S. ile şüpheli şahıslar E.A., Y.Ö. ve K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından şahıslar ellerinde sopalarla minibüse ve S.S.'ye saldırdı. Sopalı saldırının yaşandığı o anlar, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Minibüsün kameralarına yansıyan görüntülerde elinde sopa olan bir adam minibüse giriyor ve tehdit edercesine şoföre doğru sopasını gösteriyor.

POLİSİN YÜRÜTTÜĞÜ TAKİPLE ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda E.A., Y.Ö. ve K.Y. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DAHA ÖNCE SUÇ KAYITLARI BULUNUYORDU

Öte yandan, zanlıların hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi çeşitli suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.