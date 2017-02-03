Tuşbalı Vatandaşlardan Referanduma "Evet" Kampanyası

Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili başlayan "Güçlü Türkiye için "Evet" kampanyasına Van merkez Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sakinleri de destek verdi.



Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmesinin ardından Nisan ayında gerçekleştirilecek referandum için başlatılan "Evet" kampanyası gittikçe büyüyor. Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sakinleri, kampanyaya destek vermek için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Türkiye'yi-Van'ı seviyorum, Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum" el broşürleri bastırarak ilçede "evet" kampanyasını başlatarak hazırladıkları el broşürlerinin cuma namazı çıkışında vatandaşlara dağıttılar. Broşür dağıtımın ardından çalışma alanlarını ilçenin her mahallesinde yapacaklarını belirten kampanya temsilcileri, "Herkes elini taşın altına koymalı. Bu süreçte nasıl tüm şer güçler bir arada toplanmışsa bizlerde inandığımız değerler için birlik beraberlik içinde olmalıyız. 15 Temmuz gecesi nasıl meydanlara indiysek şimdi de meydanlarda referanduma katkı sağlamalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Nasılsa kazanır anlayışı içine düşmemeliyiz. Haziran seçimlerini unutmamalıyız. Şahsi çıkarlar için değil de ülkemiz için milletimiz için. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demirlerimiz için, gazilerimiz için çalışmalıyız. Referandum seçimleri, belediye seçimleri, yada milletvekilli seçimleri gibi değil. Belediye seçimlerini başkan adayları, meclis üyeleri sahada çalışmalarını sürdürürler, milletvekili seçimlerinde de tüm adaylar sahada kendileri için koştururlar. Bu seçimde ise bize düşen okçular tepesini terk etmemektir. Sayın Cumhurbaşkanım İskele Mahallesi seninle, yalnız değilsin" dedi. - VAN