Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" Ödül Töreni
Ara
BİST 76.972 %-0,56
DOLAR 3,5179 %0,23
EURO 3,6759 %0,28
PARİTE 1,0449 %0,14
ALTIN 128,03 %0,49
FAİZ 10,58 %-0,19
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" Ödül Töreni

"Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödülleri sahiplerini bulurken, THY, Pegasus ve Çalık Enerji ilk üç sırayı aldı.

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı

"Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödülleri sahiplerini bulurken, THY, Pegasus ve Çalık Enerji ilk üç sırayı aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığının katkıları, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödülleri sahiplerini buldu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hükümetin ihracatı desteklemek adına çok önemli destekler verip adımlar attığını belirterek, "Verilen tüm desteklerle birlikte biz de 2017 yılını
ihracatımız için
bir atılım yılı olarak ilan ettik." dedi.

Büyükekşi, ödüller kapsamında araştırmaya konu olan 500 firmanın 2015 yılında toplam 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek "Tüm dış ticaretimizde olduğu gibi hizmet ihracatında da
TL kullanımını daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcutla yetinmek bizim fıtratımızda yok.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el ele, daha ileriye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında ilk 10'a giren THY, Pegasus, Çalık Enerji, SunExpress, Gap İnşaat, Atlas Global, Yapı Merkezi İnşaat, Netlog Lojistik, Odeon Turizm ve Taha Kargo'ya ödülleri Başbakan Yıldırım tarafından verildi.

Bunun dışında 11 kategoride ilk 3 firmanın ödüllendirildiği etkinlikte, birinciler Müteahhitlik Hizmetleri kategorisinde Çalık Enerji, Görsel-İşitsel Hizmetler'de Kanal D, Bilişim Hizmetleri'nde Netaş, Eğitim Hizmetleri'nde Bahçeşehir Üniversitesi, Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri'nde Netlog Lojistik, Turizm Hizmetleri Oti Holding, Sağlık Hizmetleri'nde Acıbadem, Teknik Müşavirlik Hizmetleri'nde Yüksel Proje, Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri'nde THY, İletişim Hizmetleri'nde Türksat, Mühendislik Hizmetleri Ford Otosan oldu.

DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Güneydoğu Anadolu Projesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti, Acıbadem Hastanesi, Elektrik Enerjisi, Türk Hava Yolları, Mehmet Büyükekşi, Binali Yıldırım, Netlog Lojistik, Nükleer Enerji