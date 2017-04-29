Türkiye'de Huzur Operasyonu

Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan Huzur Operasyonu kapsamında Bolu merkez ve 8 ilçede bulunan 32 nokta ile 176 umuma açık alanda toplam 500 güvenlik görevlisinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.



İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel koordinesinde yürütülen uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla, uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheli görülen kişiler üzerinde çalışıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 500 polis ve jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve araçlarda aramalar gerçekleştirildi.



Polis Özel Harekat ekipleri de, şehrin giriş ve çıkış noktaları ile ilde bulunan umuma açık alanlarda yapılan uygulama kapsamında çevre güvenliğini sağladı.



Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktalarına yerleştirilen kameralar ile operasyon saniye saniye kayıt altına alındı.