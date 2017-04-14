Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye'yi dost gibi görün, bu Türkiye'nin size zararı olmaz. Türkiye, sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır." dedi.



Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'nda sağanağa rağmen "Kararımız Evet" yazılı dövizler taşıyan kalabalığa hitap eden Çavuşoğlu, yağmur altında bile meydanın doldurulduğunu, memleket, devlet, ay yıldızlı al bayrak söz konusu olduğu zaman Seriklilerin durmayıp koştuğunu söyledi.



"Vur vur inlesin, Avrupa dinlesin" sloganlarıyla sık sık konuşması bölünen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"16 Nisan'da siz mühürü 'evet'e öyle bir vuracaksınız ki Avrupa sadece dinlemeyecek, ders alacak, haddini bildireceksiniz. Türk milletine ders vermeye çalışanlara en güzel dersi milletimiz 16 Nisan'da verecek. Sen kimsin de Türk milletine akıl vermeye çalışıyorsun? Senin zekan benim milletimden üstün mü? Aynı CHP zihniyeti, Türk milletini aptal zannediyorlar. Türk milleti akıllıdır, zekidir. Avrupa'dan 'hayır' denmesi için akıl veriyorlar. Sen aklını kendine sakla. Senin aklın, zekan varsa, Avrupa'nın sorunlarını çöz, Avrupa gidiyor uçuruma. Önce bunu durdur, neden taraf seçiyorsun?"



"Türkiye'den rahatsız olmayın"



Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın Türkiye'deki referandum için ilk kez taraf tuttuğunu, fesatlıktan çatladığını ve Türkiye'nin bağımsızlığından rahatsız olduğunu dile getirdi.



Çavuşoğlu, "Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye'yi dost gibi görün, bu Türkiye'nin size zararı olmaz. Türkiye, sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır. Ne istiyorsun Türkiye'den, ne istiyorsun Müslümanlardan da Müslümanlardan nefret ediyorsun? Neden İslam karşıtlığı artıyor? Kendine gel." diye konuştu.



16 Nisan'da Türk ve İslam düşmanlarına en iyi cevabı vereceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Avrupa'nın "evet" diyenleri engellediğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanının uçuş iznini iptal ettiğini ancak hain PKK'lılara meydanlarını açtığını söyledi.



Hainlerden de hesap soracaklarını belirten Çavuşoğlu, "Şimdi kahraman askerlerimizin ve polislerimizin çukurlarına ve inlerine gömdüğü bu hainleri,PKK'sını, FETÖ'sünü benim milletim 16 Nisan'da sandığa gömecek mi?" diye sordu.



Çavuşoğlu, 15 senedir kutlu yolculukta milletin yanlarında olduğunu, hiçbir zaman yalnız yürümediklerini belirterek, yağmurlu ve bereketli günde de milletin kendilerini yalnız bırakmadığını anlattı.



Gayelerinin hizmet etmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, istikranını güçlendirmek, hedeflerine ulaştırmak için yeni bir anayasa değişikliğine gittiklerini kaydetti.



Meydana "Keçiyi de güderiz, Avrupa'yı da yönetiriz" yazılı pankart asıldı



Çavuşoğlu, artık sistem kavgası olmayacağına dikkati çekerek, kardeş kavgasının olmayacağını ve seçimlerin zamanında yapılacağını vurguladı. Koalisyonu artık milletin kendisinin kuracağına işaret eden Çavuşoğlu, Meclis'in güçleneceğini, yönetimi denetleyeceğini, yasamayı milletvekillerinin yapacağını belirtti.



Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağ atlayacağını, 2023 hedeflerine ulaşacağını anlattı.



"Bunun dışında konuşanlar yalan söylüyor." diyen Çavuşoğlu, cumhuriyetin elden gitmediğini, 100. yılına doğru gittiğini söyledi.



Meydana "Keçiyi de güderiz, Avrupa'yı da yönetiriz. 16 Nisan'da tabii ki Heyye" yazılı pankart asılması dikkati çekti.