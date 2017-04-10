Çelikhan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.



İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan, Atatürk Anıtına çelenk koydu.



Şiir, kompozisyon ve resim dallarında yapılan yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilere, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen lAlper Şentürk tarafından çeşitli ödüller verildi.



Törene, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, emekli polisler ve vatandaşlar katıldı.