Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Fitch Ratings'in şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu yatırım yapılabilir seviyede teyit ettiğini duyurdu.
TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in TÜPRAŞ'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-' olarak teyit ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Fitch Ratings, şirketin ulusal uzun dönem notunu 'AA+(tur)', şirketin görünümünü ise negatif olarak belirledi.
Tüpraş'tan Kredi Derecelendirme Açıklaması
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Fitch Ratings'in şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu yatırım yapılabilir seviyede teyit ettiğini duyurdu.
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Fitch Ratings'in şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu yatırım yapılabilir seviyede teyit ettiğini duyurdu.
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