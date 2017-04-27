Tunus'ta Mali Uzlaşı Kanun Tasarısı Tartışılıyor

Tunus'ta ekonomiyi canlandırmak adına Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin girişimiyle sunulan "Mali Barış Kanunu Tasarısı", toplumun birçok kesimi tarafından 14 Ocak Devrimi kazanımlarına aykırı kabul ediliyor.



Tasarı, başkent Tunus'ta Politik Düşünce ve Ekonomi Forumunca düzenlenen panelde çeşitli yönleriyle tartışıldı.



Panelde konuşan Hukukçu Şerefuddin el-Kalil, tasarının, anayasanın 148'inci maddesine aykırı olduğunu savundu.



"Mali Barış Kanunu'nun kabulü durumunda 14 Ocak Devrimi'nin ruhuna fatiha okuyalım." diyen Kalil, bu düzenlemenin tasarıdan öteye geçmemesi temennisinde bulundu.



Devrik Lider Zeynelabidin bin Ali'nin yakınlarının avukatı ve Nida Tunus Partisinden Visam Saidi de Cumhurbaşkanının kanun tasarısı sunma hakkı bulunduğunu ve ülkede barışın sağlanmasında ilk merci olduğunu söyledi.



Tasarının adaletli geçiş süreci yasasının bir uzantısı olduğunu savunan Saidi, "Bu kanun, Sibsi ile (Nahda Hareketi Lideri) Raşid el-Gannuşi'nin Paris görüşmesi ve orada alınan kararların bir uzantısıdır." dedi.



Nahda Hareketi Partisinden milletvekili Yamina Zuglami ise parlamento gruplarında çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kişileri dinlediklerini, kanun hakkındaki görüşleri dikkate aldıklarını belirtti.



Nahda Hareketinin ülkede barış ve uzlaşı sağlanması taraftarı olduğunu vurgulayan Zuglami, "Bizler kapsamlı bir barış ve uzlaşıyı istiyoruz ancak bu kanun üzerinde bazı tadilatlar yapılması gerektiğini dile getiriyoruz." şeklinde konuştu.



Aktivist ve adaletli geçiş süreci alanında araştırmaları olan Kerim Abdusselam da AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış ve uzlaşı çalışmalarının çok kapsamlı olması gerektiğini, ilgili kanun tasarısının adaletli geçiş süreci çalışmasını parçaladığını dile getirdi.



Ülkede köklü değişim olması gerektiğinin altını çizen Abdusselam, "Aksi takdirde tüm alanlarda yaşanan başarısızlık devletin temellerini tehlikeye sürükler." dedi.



Abdusselam, 14 Ocak Devrimi sonrasında yolsuzluk ve gayrimeşruluk iddiasıyla el konulan ekonomik güce ülkenin ihtiyacının olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Sibsi'nin girişimiyle 2015 yılı ortalarında "Mali Barış Kanunu" çıkarılması teklif edilmişti. Kanunla, geçmiş dönemde ülkede yolsuzluk ve haksız kazanç iddialarına adı karışan kişilerin mallarına 14 Ocak Devrimi sonrasında devlet tarafından el konulmasıyla ülke ekonomisinden çekilen gücün yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.



Sayıları resmi olarak açıklanmayan, adı yolsuzluklara karışmış, bazı kaynaklarda 4 bin bir kısmında 9 bin olduğu iddia edilen kişi ve şirketlerin mallarına 14 Ocak Devrimi sonrasında el konulmuştu.



Tunus parlamentosunda şu sıralar tartışılan kanun tasarısının kısa süre içinde oylamaya sunulması bekleniyor.