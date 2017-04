Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Dereli'nin şehadet haberini ilçeye bağlı Değirmenli Mahallesi'ndeki baba evine Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Adem Bora ulaştırdı.



Şehidin babası İbrahim Dereli ve yakınları 112 Acil servis ekiplerinin eşliğinde verilen haberin ardından gözyaşı döktü.



Bu sırada Bigadiç Belediyesi ekipleri tarafından şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa dev Türk bayrakları asıldı. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları da acı haber üzerine eve geldi.



Kaymakam Çağlar, evin avlusunda bekleyen şehidin yakınlarına "Bu saatten sonra şehidimize yapacağımız en güzel şey dua etmektir. Duanızı eksik etmeyin. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun." dedi.



Çağlar ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.



Bu arada şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi'nde oturan eşi Rebia Dereli'ye de şehadet haberinin güvenlik güçlerince ulaştırıldığı bildirildi.



İki çocuk babası Dereli'nin şehadet haberinin ardından fenalık geçiren eşi Rebia Dereli'ye 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.



Şehidin naaşının yarın Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirtilmişti.