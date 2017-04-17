Tümsiad Başkanı Doğan: "Cevabı Yine Milletimiz Verdi"

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan referandum ile ilgili yaptığı açıklamada ekonomik canlılığın devam etmesi için milletin sandıkta gereken cevabı verdiğini söyledi.



Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, referandum ile ilgili açıklama yaptı. Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi için milletin sandıkta gereken cevabı verdiğini söyleyen Doğan "Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olmuştu. Ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmaya devam edenlere gereken cevabı yine milletimizin iradesi verdi" diye konuştu.



"Milletimiz 16 Nisan Pazar günü verdiği karar ile daha güçlü bir Türkiye için ilk adımlarını attı" diyen Doğan şunları kaydetti: "Evet kararı ile hantal devlet yapısından kurtulmaya yönelik büyük bir adım atıldı; ülkeyi yönetmek iki dönemle sınırlandırıldı ve ülke idaresinde çift başlılığa son verildi. Sözü ve kararı gerçek sahibi olan milletimiz halk oylaması ile eline aldı. Bundan sonra her türlü müdahaleye karşı ülkemiz daha güçlü olacaktır. Evet kararı ile ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirlerin de kırılacağına inanıyoruz. İstikrar ve güveni arttıracak ve gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ekonomik göstergeler açısından olumlu bir seyre yol açacağını belirten Doğan, "İş dünyası olarak beklenti yeni anayasa onayını müteakip hükümetimizin bütün gücünü Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve mali politikalarına vermesi yönündedir. Bu kapsamda da kısa vadede olumlu havanın içeride ve dışarıda ekonomik göstergelere yansımasını bekliyoruz". - İSTANBUL