TSK Sınır Karakoluna Roketatarlı Saldırıya Misliyle Karşılık Verdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hudut karakoluna Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgeden teröristlerce roketatarla yapılan saldırıya karşılık verilerek, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hudut karakoluna Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgeden teröristlerce roketatarla yapılan saldırıya karşılık verilerek, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulduğunu bildirdi. Açıklamada, hudutlara yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulduğu, bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. - ANKARA