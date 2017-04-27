Trabzonspor'dan Ayrıldığına Pişman Oldu!

Buna en ilginç örnek ise sezon başında Sporting'e satılan Douglas. 1.5 milyon Euro'ya Dinamo Moskova'dan alınan ve 1 milyon Euro'ya Portekiz'e satılan Brezilyalı oyuncu göreve geldiği ilk gün Muharrem Usta'ya bir araya gelmiş ve "burada kalmak istemiyorum. Hayatımın en büyük hayal kırıklığını yaşıyorum" demişti.



Dinamo Moskova'dan Trabzonspor'a Rus ekibinin içinde bulunduğu FFP sıkıntısı yüzünden gelen ve o dönemde adı Hollanda Milli Takımı için anılan Douglas ise çark etti.



Douglas eski takım arkadaşları aracılığıyla Trabzonspor yönetimine "sizi yakından takip ediyorum. Bu takımın bir parçası olma şansını kaybettiğim için üzgünüm" mesajı gönderdi.



(Trabzonhabercisi)