Tişört Çalan İki Genç Kız Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı giyim mağazasından hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 genç kız tutuklandı.



Olay, Atatürk Caddesi üzerindeki 3 ayrı giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre mağazalara giren A.B. ve T.Y. isimli iki genç kız, kıyafet çaldı. İki kız, son girdikleri mağazada hırsızlık yaparken çalışanlar tarafından yakalandı. Mağaza yetkilileri ile kavga eden şahıslar ihbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.



Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan A.B. ve T.Y. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ