THY Eurolague
THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos’a 87-72 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.
THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a 87-72 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı cuma günü TSİ 21.00'de yine Yunanistan'da oynanacak.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Fernando Rocha xx, Juan Carlos Garcia xx, Olegs Latisevs xx
Olympiakos: Papapetrou 6, Spanoulis 10, Printezis 11, Mantzaris 14, Milutinov 11, Papanikolaou 8, Birch 4, Agravanis 4, Green 13, Waters 6, Toliopoulos
Başantrenör: Giannis Sferopoulos
Anadolu Efes: Paul 6, Cedi Osman 2, Granger 12, Dunston 8, Brown 3, Heurtel 14, Honeycutt 17, Kirk 4, Thomas 6, Doğuş Balbay
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 18-11 (Olympiakos lehine)
Devre: 42-31 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 67-50 (Olympiakos lehine) - İSTANBUL
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