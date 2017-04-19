THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a 87-72 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı cuma günü TSİ 21.00'de yine Yunanistan'da oynanacak.



Salon: Barış ve Dostluk



Hakemler: Fernando Rocha xx, Juan Carlos Garcia xx, Olegs Latisevs xx



Olympiakos: Papapetrou 6, Spanoulis 10, Printezis 11, Mantzaris 14, Milutinov 11, Papanikolaou 8, Birch 4, Agravanis 4, Green 13, Waters 6, Toliopoulos



Başantrenör: Giannis Sferopoulos



Anadolu Efes: Paul 6, Cedi Osman 2, Granger 12, Dunston 8, Brown 3, Heurtel 14, Honeycutt 17, Kirk 4, Thomas 6, Doğuş Balbay



Başantrenör: Velimir Perasovic



1. Periyot: 18-11 (Olympiakos lehine)



Devre: 42-31 (Olympiakos lehine)



3. Periyot: 67-50 (Olympiakos lehine) - İSTANBUL