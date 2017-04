İsveçli shoegaze, indie pop grubu The Radio Dept, 28 Nisan'da Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Elin Almered ve Johan Duncanson tarafından 1995'te kuruldu, ismini İsveç'te bir benzin istasyonundan aldı. İkili dağılınca Duncanson yanına Martin Larsson'u alarak yola devam etti. 2003 tarihli ilk albümleri 'Lesser Matters' NME tarafından "Yılın En İyi 50 Albümü" arasında gösterildi. "Pulling Our Weight" ve "Keen On Boys" şarkıları geniş kitlelerce tanınmalarını sağladı. Şarkılar, Sofia Coppola'nın 'Marie Antoinette' filminde de kullanıldı. 2015, grubun geri dönüş yılı oldu. Ekibin içindeki birçok değişiklikten sonra Duncanson ve Larsson yola iki kişi olarak devam etme kararı aldı ve Pet Shop Boys esintili, daha disko ve dans altyapılı yeni bir dönemeçe girdiler, yıllar sonra Coachella'da sahne aldılar. 2016 tarihli yepyeni albüm 'Running out of Love'ın turnesi kapsamında ikinci kez Salon sahnesindeler.



Dream pop'un protest kanadı, büyük plak şirketlerine karşı tek başına ayakta durmayı seçen grup, kendini-iyi-hisset filminde hissettiren şarkılarıyla İstanbullu izleyicisiyle kavuşuyor."



önce



kim ki o: Bas ve synth ikilisi. 2006'dan beri dark-pop icra ediyor. Eşitsizlik, adaletsizlik, bencillik gibi kavramlar ve ortaklaşan deneyimlerden ilham alıyor. Yeni albümü 'Zan', Paris merkezli Lentonia Records üzerinden sonbaharda yayımlanacak.



