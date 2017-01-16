TESK Genel Başkanı Palandöken'den Bulgaristan'a Ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi" kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya çalışma ziyaretinde bulundu.



Palandöken'e ziyaretinde birlik başkanlarından oluşan TESK heyeti eşlik etti. Program kapsamında Ulusal Belgelendirme ve Enformasyon Merkezi (NACID), Mesleki Eğitim ve Öğretim Ulusal Ajansı (NAVET), Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası Birliği (BCCI) ve kişisel hizmetler sektöründe özel bir işletme ziyaret edildi. Palandöken ile BCCI Başkanı Tsvetan Simeonov, BCCI merkezindeki toplantıda bir araya geldi. Burada konuşan Palandöken, TESK'in 5362 sayılı özel bir kanunla kurulduğunu belirterek, "Türkiye'de 81 ilde 82 birliğimiz bulunmaktadır. Küçük esnaf ve sanatkar piyasadaki toplam ciroda önemli bir paya sahiptir. Şu çok iyi bilinmelidir ki, küçük işletmesi olmayan bir piyasa hiçbir zaman büyüyemez. Türkiye ile Bulgaristan arasında önemli bir ticaret potansiyeli bulunmaktadır" dedi.



Simeonov ise BCCI'nın örgütlenme yapısı ve üyelerine yönelik sundukları hizmetler hakkında bilgi vererek, Bulgaristan'da icra edilen meslek dallarının çoğunun Osmanlı İmparatorluğu zamanında da icra edildiğini ve esnaf sanatkarın günümüzde de çırak, kalfa ve usta şeklinde yetiştiğini ifade etti. Simeonov ayrıca, TESK'le kurumsal ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çalışma ziyaretini büyük bir fırsat olarak gördüklerini ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti. - ANKARA